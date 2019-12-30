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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?
2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta! 80 milyon TL ikramiyenin sahibini bulacağı MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Aldıkları piyango biletiyle büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca kişi yılbaşı çekilişi için bekleyişe başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeye kavuşmak isteyen kişiler piyango bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:34
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