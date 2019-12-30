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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta! 80 milyon TL ikramiyenin sahibini bulacağı MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman? Aldıkları piyango biletiyle büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca kişi yılbaşı çekilişi için bekleyişe başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeye kavuşmak isteyen kişiler piyango bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Peki; Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:34
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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman? 2020 yılına girmemize sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta sorusu gündeme oturdu. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanarak zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, bilet bayilerine akın ediyor. Biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtiliyor. Çeyrek, yarım ve tam biletler kapış kapış giderken, 2020 MPİ yılbaşı çekilişi ne zaman sorusu en çok araştırılan konulardan birisi. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta? İşte cevabı!

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

160 EV ALINABİLİYOR

Milli Piyango yetkililerinin yaptığı hesaplamaya göre, 80 milyon liralık büyük ikramiyenin ağırlığı 200 liralık banknotlardan oluşturulduğunda 500 kiloyu buluyor. İkramiye, bin adet 200 liralık banknotun bir araya getirilmesiyle oluşturulan balya ile hesaplandığında 400 adet balyaya, yüz adet banknottan oluşturulan desteye göre hesaplandığında ise 4 bin adet desteye denk geliyor.

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ 2020 yılbaşı çekilişi ne zaman?

Eğer büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşturulursa ağırlığı tam 800 kiloya ulaşıyor. İkramiyenin tamamını sayma, desteleme ve balyalama işini 3 kişi 8 günde 8 saat çalışarak ancak tamamlayabiliyor. 80 milyon lira ile 250 bin lira değerinde 320 adet otomobil, 500 bin lira değerinde 160 ev ya da 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını alınabiliyor.