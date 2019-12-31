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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

Milli Piyango sorgulama 2020 çekiliş sonuçları için heyecan başladı. Milli Piyango yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları için piyango bileti alanlar araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 2020 yılbaşı özel çekilişi başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bulacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 20:00 - 21:00 arasında yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 yılbaşı özel Milli Piyango sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz. Haberimizden Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilirsiniz. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 8 milyon TL değerindeki ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği de araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:19
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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!
Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

2020 Milli Piyango sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama araştırılıyor. 2020 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açık. Bugün saat 15:00'te başlayacak Milli Piyango çekilişi için vatandaşlar bilet sorgulama yapacak. Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası haberimizde! Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sonuçları sorgulamayı sayfamızdan yapabilir ve biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş ise bu akşam saat 20:00 – 21:00 arasında yapılacak. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası…

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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!
Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkacak ekrandan çekiliş tarihi olarak 31 Aralık 2019 tarihini seçmeniz gerekmektedir. Bilet numarasını girerek sorgulama ekranına bastığınızda biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!
Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

MPİ'den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

- 80 Milyon TL

- 8 milyon TL

- 1 milyon TL

- 100 bin TL

- 10 bin TL

- 5 bin TL

- 1000 TL

- 400 TL

- 300 TL

-200 TL

-160 TL

-80 (Amorti) TL

- 80 bin (Teselli) TL

İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!
Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!
Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.