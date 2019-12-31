Çekiliş heyecanı başladı! Milli Piyango sorgulama 2020 | Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları!

Milli Piyango sorgulama 2020 çekiliş sonuçları için heyecan başladı. Milli Piyango yılbaşı 2020 çekiliş sonuçları için piyango bileti alanlar araştırma yapıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 2020 yılbaşı özel çekilişi başladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bulacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 20:00 - 21:00 arasında yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2020 yılbaşı özel Milli Piyango sorgulama ekranına sayfamızdan ulaşabilir ve bilet numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz. Haberimizden Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilirsiniz. 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra 8 milyon TL değerindeki ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği de araştırılıyor.