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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti son satış saati kaçta? 80 milyon TL değerindeki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Biletler tükenme noktasına gelirken, bilet bayilerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yılbaşı çekilişine saatler kala Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor sorusu gündeme oturdu. Milli Piyango bileti son satış saati şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. İşte son gün bilet almak isteyenler için 31 Aralık'ta bilet alınır mı sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:10
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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti son satış saati kaçta? 80 milyon TL değerindeki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Biletler tükenme noktasına gelirken, bilet bayilerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yılbaşı çekilişine saatler kala Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor sorusu gündeme oturdu. Milli Piyango bileti son satış saati şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. İşte son gün bilet almak isteyenler için 31 Aralık'ta bilet alınır mı sorusunun yanıtı!

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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

2020 yılbaşı özel Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta sorusu gündem oldu. 31 Aralık'ta bilet alınır mı? 31 Aralık yılbaşında bir klasik haline gelen yılbaşı özel çekilişi için saatler kaldı. 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango İdaresi'nde hazırlıklar tamam. Henüz piyango bileti almayan ancak almak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık'ta bilet satılıyor mu? İşte yanıtı!

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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Ayrıca online sistem üzerinden Milli Piyango biletini edinmek de mümkün.

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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.