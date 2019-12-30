Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?

2020 yılbaşı özel Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta sorusu gündem oldu. 31 Aralık'ta bilet alınır mı? 31 Aralık yılbaşında bir klasik haline gelen yılbaşı özel çekilişi için saatler kaldı. 2020 yılı yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango İdaresi'nde hazırlıklar tamam. Henüz piyango bileti almayan ancak almak isteyen vatandaşlar Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. 31 Aralık'ta bilet satılıyor mu? İşte yanıtı!