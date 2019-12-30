BİZE ULAŞIN
Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bileti son satış saati kaçta? 80 milyon TL değerindeki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Biletler tükenme noktasına gelirken, bilet bayilerinde yoğun kuyruklar oluştu. Yılbaşı çekilişine saatler kala Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor sorusu gündeme oturdu. Milli Piyango bileti son satış saati şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. İşte son gün bilet almak isteyenler için 31 Aralık'ta bilet alınır mı sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 30.12.2019 23:10 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 23:10
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11