2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? 2020 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango son 2,3,4 rakama ne kadar veriyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Talih kuşunun kime konacağı merak konusu olurken, şans oyunu severler 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasının hayalini kuruyor. Ancak 80 milyon TL'lik ikramiyenin yanı sıra Milli Piyango'da son 2,3,4 rakama da ikramiye veriliyor. Peki, Milli Piyango son 2,3,4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? İşte yanıtı!