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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? 2020 yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango son 2,3,4 rakama ne kadar veriyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Talih kuşunun kime konacağı merak konusu olurken, şans oyunu severler 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendilerine çıkmasının hayalini kuruyor. Ancak 80 milyon TL'lik ikramiyenin yanı sıra Milli Piyango'da son 2,3,4 rakama da ikramiye veriliyor. Peki, Milli Piyango son 2,3,4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:10 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:10
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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?
2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? Mili Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri için vatandaşlar araştırma yapıyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL değerinde olacağı 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde diğer ikramiyeler de açıklandı. Son 2, 3 ve 4 rakamlarını tutturan kişiler de ikramiye alabilecek. Peki, Milli Piyango son 2, 4 rakama ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar? İşte yanıtı!

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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?
2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO SON 2, 3, 4 RAKAMA NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde verdiği miktarlar yıllara göre değişiklik gösteriyor. Aşağıdaki listeden geçtiğimiz yılbaşı çekilişinde ne kadar ikramiye verildiğini öğrenebilirsiniz.

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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?
2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.

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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?
2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.

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2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?
2020 Milli Piyango ikramiyeleri ne kadar? Yılbaşı özel Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?

Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.