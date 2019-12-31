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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama! Milli Piyango sonuçları için heyecan dorukta! Yılbaşı özel çekilişi 2020 Milli Piyango bilet sorgulama sayfası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekilişi için geri sayım sürüyor. Biletler tükenme noktasına gelirken, 2020 Milli Piyango sonuçları yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15:00'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından başlıyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango bilet sorgulama ekranı sayfamızda yer alıyor. Haberimizden Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 00:25
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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

2020 Milli Piyango sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama araştırılıyor. 2020 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açık. Bugün saat 15:00'te başlayacak Milli Piyango çekilişi için vatandaşlar bilet sorgulama yapacak. Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası haberimizde! Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sonuçları sorgulamayı sayfamızdan yapabilir ve biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin belli olacağı çekiliş ise bu akşam saat 20:00 – 21:00 arasında yapılacak. İşte, 2020 Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası…

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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

2020 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkacak ekrandan çekiliş tarihi olarak 31 Aralık 2019 tarihini seçmeniz gerekmektedir. Bilet numarasını girerek sorgulama ekranına bastığınızda biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

MPİ'den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

- 80 Milyon TL

- 8 milyon TL

- 1 milyon TL

- 100 bin TL

- 10 bin TL

- 5 bin TL

- 1000 TL

- 400 TL

- 300 TL

-200 TL

-160 TL

-80 (Amorti) TL

- 80 bin (Teselli) TL

İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.

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Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…

Açıklamada, "80 milyon liralık büyük ikramiye ile 8 milyon lira ve 2 adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00-21.00 saatlerinde yapılacak." bilgisi paylaşılarak, basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabileceği kaydedildi.