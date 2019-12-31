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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! 2020 Milli Piyango sıralı tam liste için vatandaşlar araştırma yapıyor. Biletime ne kadar ikramiye çıktı sorusuna yanıt aranıyor. 2020 yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango sıralı tam liste, yılbaşında piyango bileti alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi bilet numarasına göre yapılabiliyor. Noter huzurunda yapılan çekiliş heyecan başladı. Çekilişte çıkan numaralar belli oldukça sayfamızdan güncellenecek. İşte, 2020 Milli Piyango sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:13
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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

2020 Milli Piyango sıralı tam liste! Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye hayali kuran şans oyunu severler, 2020 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım yapıyor. Saat 15:00'te başlayacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye saat 20:00 – 21:00 arasında belli olacak. Çekilişin başlamasıyla birlikte vatandaşlar Milli Piyango sıralı tam liste 2020 araştırması yapacak. Peki, bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? Biletime ne kadar ikramiye çıktı? Çekiliş heyecanının başlamasıyla ikramiyelere göre çıkan numaralar sayfamızda yer alacak.

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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE! (2020)

Yılbaşı özel çekilişinin başlamasıyla birlikte sayfamızdan ikramiyelere göre çıkan numaraları öğrenebilirsiniz.

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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

BİLET NUMARASINA GÖRE MİLLİ PİYANGO SORGULAMA!

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karşınıza çıkacak ekrandan çekiliş tarihi olarak 31 Aralık 2019 tarihini seçmeniz gerekmektedir. Bilet numarasını girerek sorgulama ekranına bastığınızda biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini görebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

2020 YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE KADAR?

MPİ'den yapılan bilgilendirmede yer alan detaylara göre dağıtılacak olan ikramiye tutarları şöyle;

- 80 Milyon TL

- 8 milyon TL

- 1 milyon TL

- 100 bin TL

- 10 bin TL

- 5 bin TL

- 1000 TL

- 400 TL

- 300 TL

-200 TL

-160 TL

-80 (Amorti) TL

- 80 bin (Teselli) TL

İkramiye sahipleri tam bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin tamamını, yarım bilet sahibi olmaları halinde yarısını ve çeyrek bilet sahibi olmaları halinde ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar.

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Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! - 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Biletime ne kadar ikramiye çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00'te başlayacağı ifade edildi.