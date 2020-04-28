HaberlerGaleri'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu
'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla yeni nesil teknolojiye kavuşturuluyor.
Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:48Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:55