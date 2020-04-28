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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla yeni nesil teknolojiye kavuşturuluyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 13:48 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 13:55
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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

Dünya havacılık literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan ve TSK tarafından uzun yıllar birçok görevde kullanılan C-130'lar, "Erciyes Modernizasyon" adı verilen "Aviyonik Modernizasyon Programı" ile son model teknolojiyle donatılıyor.

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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 19 adet bulunan C-130'lara, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyonla yeni sistemler kazandırılıyor.

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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

Pilotların uçağı daha etkin ve güvenli şekilde uçurmasını sağlamak amacıyla yapılan modernizasyonda, Türk mühendis ve teknisyenlerinin imzası bulunuyor.

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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "Erciyes Modernizasyon" ile yaklaşık 60 yıllık uçakları, son model teknolojiye kavuşturup yeni uçak alımlarının da önüne geçilmesini sağlayarak ülke ekonomisine çok ciddi katkıda bulunuyor.

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'Herküller'e mühendis Türklerin eli değdi! Dünyaya damgasını vurdu

Fabrika Seviyesi Bakım ve Tadilat Müdürü Hava Mühendis Yarbay Süleyman Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C-130'ların Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan temel kargo uçaklarının başında geldiğini söyledi.