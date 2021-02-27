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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri DİKKAT! ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılacak? DİKKAT! ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılacak? Açıköğretim öğrencileri dikkat! Atatürk Üniversitesi'nin yayımladığı 2020-2021 akademik takvime göre, kayıt yenileme işlemlerinde son viraja girildi. ATA AÖF bahar dönemi sınavlarına katılmak isteyen adayların kısa süre içerisinde ders kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Bahar dönemi kayıtları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 27.02.2021 09:19
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Eğitimini herhangi bir sebepten dolayı açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrencilerin süre dolmadan kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıt işlemleri 1 Mart tarihinde sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencileri materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak. Ara sınıf öğrencileri ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklar.
Materyal ücretleri
* Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri
* İnternet Bankacılığı
* Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.
Ara sınıf öğrencileri (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkat!
* Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacak.
* Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz. * Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacak. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacak. ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak.
ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi dersleri 15 Şubat - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında işlenecek.