DİKKAT! ATA AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları nasıl yapılacak?

Ara sınıf öğrencileri (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkat!

* Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacak.

* Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

* Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacak. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacak.