Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu. Başvurular 15-18 Haziran'da olacak. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıfların hepsini kapsıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Öğrenciler için başvuru tarihleri ise açıklamanın detaylarında yer verildi. Yaz okulu ve kurslara başvurmak isteyen detayları soruşturmaya başladı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları için başvurular ne zaman başlayacak?