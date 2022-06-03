HaberlerGaleriMilli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme ile yaz okulları için önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin başvuru tarihi açıklama ile netleşmiş oldu. Başvuruların 15-18 Haziran'da alınacağı bildirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuzu için detayları haberimizde derledik. İşte yaz okulları için son gelişmeler...