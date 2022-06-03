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Haberler Galeri Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme ile yaz okulları için önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin başvuru tarihi açıklama ile netleşmiş oldu. Başvuruların 15-18 Haziran'da alınacağı bildirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuzu için detayları haberimizde derledik. İşte yaz okulları için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022 21:24
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Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu. Başvurular 15-18 Haziran'da olacak. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıfların hepsini kapsıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Öğrenciler için başvuru tarihleri ise açıklamanın detaylarında yer verildi. Yaz okulu ve kurslara başvurmak isteyen detayları soruşturmaya başladı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları için başvurular ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı.

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Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

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Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

Buna göre, Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran'da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran'da; öğrenci başvuruları ise 15-18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran’da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...

"Yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8'inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.