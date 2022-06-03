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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç'teki PKK/YPG'nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

A Haber ekibi, Türk televizyonlarında bir ilke imza atarak Mümbiç'teki terör örgütü PKK/YPG mevzilerini 500 metre mesafeden görüntüledi. Esad rejimi bayrağının dalgalandığı PKK/YPG mevzisinde keskin nişancılar da bulunuyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ'ın özel haberi ekranlara geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:41
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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç’teki PKK/YPG’nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

A Haber ekipleri Mümbiç kırsalındaki haber nöbetini kesintisiz olarak sürdürüyor. Teröristler 500 metre mesafede ve mevzilerde saklanıyorlar. PKK/YPG'li teröristler Esad bayrağı altında saklanıyorlar.

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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç’teki PKK/YPG’nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

Terör mevzilerinde ağır silahlar ve keskin nişancılar bulunuyor. O terör mevzileri ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Teröristler harekat sinyalinin ardından panik haldeler ve sürekli hareket ediyorlar.

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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç’teki PKK/YPG’nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tel Rıfat ve Mümbiç'in teröristlerden temizleneceğini duyurmuştu. Dün gece saatlerinde PKK'lı teröristler güvenli bölgeyi hedef aldı ve TSK tarafından anında karşılık verildi.

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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç’teki PKK/YPG’nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

Teröristler sözde karargah olarak kullandıkları binanın çevresinde sürekli olarak hareket halindeler. Sözde karargaha Esad rejiminin bayrağı asılmış durumda.

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A Haber terör mevzilerini görüntüledi! Mümbiç’teki PKK/YPG’nin sözde karargahında ağır silahlı araçlar

Binanın sol tarafın da ise keskin nişancı bulunuyor. A Haber ekranlarında yine teröristlerin kazdığı tünellerde yansıdı. Teröristler bu tüneller ile bağlantı sağlıyor.