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Haberler Galeri Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi, siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. Hangi partinin hangi şartları var?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:20
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Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi, siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı.

Hangi partinin hangi şartları var?

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Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

AK PARTİ

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün başlayacak.

Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor.

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Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Ödeme, yetişkinler için 20 bin TL, kadınlar ve gençler için 10 bin TL, engelliler için 5 bin TL şeklinde olacak. Ödemeler 16 Mart'a kadar AFAD'a yapılacak.

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Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

CHP

CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da bugün başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

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Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.