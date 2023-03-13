Milletvekilliği aday adaylığı için siyasi partilerin istediği şartlar belli oldu! Hangi partinin hangi şartları var?

Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi, siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi. Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başladı. Hangi partinin hangi şartları var?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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