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Haberler Galeri LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

LGS başvuru kılavuzu yayımlandı! LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya dair son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Bakan Özer, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda 2. dönem konularının dahil olmayacağını duyurmuştu. Öte yandan; LGS başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, konuya dair detayları sorguluyor. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekleyenler, LGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, LGS hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:49
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LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS başvuru kılavuzu yayımlandı! MEB son dakika açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde YKS sınav tarihinin açıklanmasının ardından gözler, başvuru kılavuzuna çevrilmişti. Konuya dair son dakika açıklaması Bakan Özer'den geldi. Peki, LGS başvuruları başladı mı, ne zaman? İşte, MEB tarafından erişime açılan LGS başvuru kılavuzu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

LGS 2023 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını açıklamıştı. Başvuru kılavuzu bugün erişime açıldı.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Mahmut Özer'in son dakika açıklamasında yer alan bilgilere göre 4 Haziran'da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları 26 Haziran 2023 tarihinde erişime açılacak. OHÂL ilan edilen on ilde kayıtlı olan öğrenciler, istemeleri hâlinde diğer illerde sınava girebilecekler.

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LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

LGS KONULARI NELER?

Bakan Özer, "LGS'de sadece 8'inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8'inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS'de 12'nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

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LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...

MEB LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Bakan Özer'in LGS 23023 açıklaması şöyle: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.