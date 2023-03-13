13 Mart 2023, Pazartesi
LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...
LGS başvuru kılavuzu yayımlandı! LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya dair son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Bakan Özer, 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavda 2. dönem konularının dahil olmayacağını duyurmuştu. Öte yandan; LGS başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, konuya dair detayları sorguluyor. Başvuru kılavuzunun yayınlanmasını bekleyenler, LGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, LGS hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:49
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