Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

ANAYASA KİTAPÇIĞI KRİZİ

Ekonomi patlama noktasına gelmiş, piyasalar küçük bir kıvılcım beklemektedir. O kıvılcım 19 Ocak 2001 tarihinde MGK toplantısında büyük bir yangına dönüşür. Cumhurbaşkanı Sezer'in Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması "Kara Çarşamba" olarak bilinen Türkiye tarihihinin en büyük ekonomik krizine neden olur.