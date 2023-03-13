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Haberler Galeri Türkiye'yi felakete götüren son koalisyonu 'kara çarşamba' yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

Türkiye'yi felakete götüren son koalisyonu 'kara çarşamba' yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kabusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı. Parlamenter sistemdeki en büyük siyasi sarsıntı 2001 yılında gerçekleşti. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatması "Kara Çarşamba" olarak adlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Sezer'in bu tavrı büyük bir ekonomik ve siyasal krize dönüştü.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:10
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Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

İstikrarsız koalisyonlar dönemi 1999 seçimlerinin ardından da Türkiye'nin yakasını bırakmaz. 18 Nisan seçimlerine, Devlet Bahçeli'nin MHP'sinin yükselişi, Baykal'ın CHP'sinin meclis dışında kalması damga vurur. Hükümeti kurma görevi yine Ecevit'e verilir. DSP, ANAP ve MHP ile Türk siyaset tarihinin son koalisyon hükümeti (ANASOL-M) kurulur.

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Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

KRİZLERLE DOLU SON KOALİSYON
Ecevit'in Başbakanlığındaki Hükümet, Süleyman Demirel'in görev süresinin sona ermesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterir.

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Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

330 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Sezer, halktan kopuk bir yönetim tarzı benimsemesi, hükümetle uyumsuzluğu ve Çankaya Köşkü'nde uyguladığı başörtüsü yasağı çok fazla eleştirilir. Büyük umutlar beslenen Ecevit'in Başbakanlığındaki koalisyon hükümeti Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözümler üretemez. MGK'da yaşanan tuhaf bir kriz, Türkiye tarihinin en büyük siyasi ve ekonomik krizine dönüşür.

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Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

ANAYASA KİTAPÇIĞI KRİZİ
Ekonomi patlama noktasına gelmiş, piyasalar küçük bir kıvılcım beklemektedir. O kıvılcım 19 Ocak 2001 tarihinde MGK toplantısında büyük bir yangına dönüşür. Cumhurbaşkanı Sezer'in Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatması "Kara Çarşamba" olarak bilinen Türkiye tarihihinin en büyük ekonomik krizine neden olur.

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Türkiye’yi felakete götüren son koalisyonu ’kara çarşamba’ yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası

İstanbul Borsası bir gün sonra yüzde 18 değer kaybeder. 680.000 seviyesindeki ABD doları bir hafta içinde 1 milyon lirayı geçmiştir. Sezer ve Ecevit, toplumun her kesiminden tepki alır. Parlamenter sistem, devletin tepesindeki iki ismin kavgası üzerine büyük bir yara almıştır.