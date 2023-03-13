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Türkiye'yi felakete götüren son koalisyonu 'kara çarşamba' yıktı! Devletin zirvesinde anayasa kitapçığı kavgası
Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kabusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı. Parlamenter sistemdeki en büyük siyasi sarsıntı 2001 yılında gerçekleşti. MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatması "Kara Çarşamba" olarak adlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Sezer'in bu tavrı büyük bir ekonomik ve siyasal krize dönüştü.
Giriş Tarihi: 13.03.2023 08:10Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 08:10