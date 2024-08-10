10 Ağustos 2024, Cumartesi
Milletine adanmış bir ömür! Halkın iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı... Başkan Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı
Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu görevde 10 yılı geride bıraktı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2018'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. İşte milletine adanmış bir ömrün hikayesi...
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:28