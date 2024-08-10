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Milletine adanmış bir ömür! Halkın iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı... Başkan Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, bu görevde 10 yılı geride bıraktı. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 2018'de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. İşte milletine adanmış bir ömrün hikayesi...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:28
Milletine adanmış bir ömür! Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini içeren 2007 yılındaki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Milletine adanmış bir ömür! Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

Seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alarak göreve geldi.

Milletine adanmış bir ömür! Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

İlerleyen dönemde sistem değişikliği tartışmalarının gündemde olduğu Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için yeniden sandık başına giderken, halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı.

Milletine adanmış bir ömür! Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

Anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Milletine adanmış bir ömür! Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan görevde 10 yılı geride bıraktı

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamento üyelerinin belirlenmesi içinse 24 Haziran 2018'de seçim yapıldı.