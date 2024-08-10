Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanını havadan inceledi

"UÇULAN ÜLKE SAYISI 50 İKEN BUGÜN 131 ÜLKEYE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Başkan Erdoğan, son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını aktararak, 2053 yılında bu sayıyı 61'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343'e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838'e ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımız."

Erdoğan, kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarını anlattı.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, 2002'de yüksek hızlı tren hattı yokken şu an 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahip olduklarını söyledi.