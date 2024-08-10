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Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanını havadan inceledi

Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılacak yeni kapısı olan ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Çukurova Havalimanı bugün hizmete girdi. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, İstanbul'dan havalanmasının ardından saat 15.32'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi. Başkan Erdoğan, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldı. Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.08.2024 18:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:53
Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışı sonrası uçağa binerek kokpitte yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın depremle mücadele, ticaret, turizm ve diğer alanlarda Adana ve Mersin'e çok ciddi artılarının olacağını belirtti.

Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinin tam ortasında kalan ve şehrin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan Şakirpaşa Havalimanı'nın da kapatılmayacağını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Maalesef bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Biz sadece dürüstlüğün örneğini vermek suretiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman söndürme amaçlı hava araçları ve İHA, SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa'dan gerçekleştirilecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa'yı kullanacağız."

Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışıyla hava yolunu halkın yolu haline getirme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan kokpitte! Çukurova Uluslararası Havalimanında incelemelerde bulundu

"UÇULAN ÜLKE SAYISI 50 İKEN BUGÜN 131 ÜLKEYE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Başkan Erdoğan, son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını aktararak, 2053 yılında bu sayıyı 61'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343'e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838'e ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımız."

Erdoğan, kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarını anlattı.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, 2002'de yüksek hızlı tren hattı yokken şu an 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahip olduklarını söyledi.