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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik sürekli hale geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan vatandaşlar, başvuruyu yaptıktan sonra belirlenen ücreti duyurulan bankalardan yatırmak zorunda. Adaylar bugün başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaz ise bedelli askerlik hakkını kaybedecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti nereden ödenir? İşte bedelli askerlik başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:22
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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurularında son güne girildi. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından bedelli askerlik sistemi kalıcı hale geldi. Uygulamadan yararlanmak isteyenler başvuru işlemlerini bugün mesai saatinin sonuna kadar tamamlamak zorunda. Aksi taktirde bedelli askerlik hakkından yararlanılamayacak. Sürenin uzatılması da beklenmiyor. Peki, bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte bedelli askerlik ile ilgili son gelişmeler...

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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

ÖDEMELER DEVLET BANKALARINA VE PTT'YE YAPILABİLİYOR

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.

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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

ASKERLİK ŞUBELERİ YARIN GECE SAAT 00.00'A KADAR AÇIK

Başvuru ve ödeme süreci tamamlandığında kontenjanı aşan bir talep ortaya çıkarsa, 2020'nin Ocak ayında kura çekilecek. Mart ayından itibaren de adaylar sırayla askere alınmaya başlanacak.

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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

Başvurular için askerlik şubeleri, yılın son günü saat 00.00'a kadar açık kalacak.

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Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor. Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.