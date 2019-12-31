Bedelli askerlik başvuruları için son gün! Bedelli askerlik başvuru ve ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

Haziran ayında yasalaşan yeni askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlik sürekli hale geldi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan vatandaşlar, başvuruyu yaptıktan sonra belirlenen ücreti duyurulan bankalardan yatırmak zorunda. Adaylar bugün başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlamaz ise bedelli askerlik hakkını kaybedecek. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti nereden ödenir? İşte bedelli askerlik başvuruları ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





