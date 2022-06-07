Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı ile hayran bırakan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ANKA'nın yeni silahları Kuzgun ve Şimşek ile dikkat çekti. ANKA'nın gücüne güç katacak Kuzgun ve Şimşek'in Haziran ayı içinde entegrasyonu bitmiş olacak. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz" dedi.