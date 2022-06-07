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Haberler Galeri Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı ile hayran bırakan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ANKA'nın yeni silahları Kuzgun ve Şimşek ile dikkat çekti. ANKA'nın gücüne güç katacak Kuzgun ve Şimşek'in Haziran ayı içinde entegrasyonu bitmiş olacak. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "Süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 07.06.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 13:20
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Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında üretim ve geliştirme çalışmaları sürdürülen hava platformları ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı da ilk kez EFES-2022'de vitrine çıktı.

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Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, bugüne kadar envantere 36 Anka teslim ettiklerini ve 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

İki Anka'nın kabulüyle Tunus ihracatını tamamlayacaklarını belirten Yıldız, Kazakistan'ın Anka'larını da 20 Haziran'da göndereceklerini bildirdi. Yıldız, "Malezya'daki ihale süreci devam ediyor. Kararın açıklanması 1,5 yılı aştı. 12 yarışmacı arasında son 2'ye kaldık. Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ağustos ayında Anka'nın açıklanacağını umut ediyoruz." dedi.

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Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

Anka'nın 1700 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğunu dile getiren Yıldız, aracın otomatik uçtuğunu, iniş takımlarının katlandığını, buzdan ve yıldırımdan korunma sistemleri bulunduğunu, kamera, SAR radarı, sinyal istihbaratı gibi ekipmanlarla görev yaptığını kaydetti.

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Mili İHA ANKA için yerli silah müjdesi! Kuzgun ve Şimşek hazır | Süpersonik hız açıklaması

Yıldız, son olarak SAR radarıyla Anka ve Aksungur'un denizdeki serseri mayınları tespit edebildiğini ortaya koyduklarına dikkati çekerek, denizaltı savunmasında kullanılan ve sonoboy adı verilen mikrofonları yakın zamanda İHA'lardan bırakma ve dinleme yapma görevlerini yerine getireceklerini anlattı.