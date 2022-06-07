MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gelecek dönem takvimi belli oldu. Bu ay yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, şimdiden yeni dönemin takimini araştırmaya başladı. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? 2023'te ara tatil ve yarıyıl tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...