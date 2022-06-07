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Haberler Galeri MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gelecek dönem takvimi belli oldu. Bu ay yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler, şimdiden yeni dönemin takimini araştırmaya başladı. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? 2023'te ara tatil ve yarıyıl tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:39
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MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Önümüzdeki yılı eğitim öğretim yılı takviminin nasıl olacağını merak eden öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamaları bekliyordu. Bakan Mahmut Özer, yaptığı açıklama ile yeni dönemin detaylarını açıkladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? 2023'te ara tatil ve yarıyıl tatili hangi tarihlerde yapılacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

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MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimi belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

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MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

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MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

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MEB son dakika: 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak, kapanacak? Ara tatil, yarıyıl tatili...

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.