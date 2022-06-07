BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM yaz okulu başvuru ne zaman? BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için başvuru takvimi açıklandı. Okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara başvuru yapacak olan öğrenci ve velileri, başvuru takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında tüm detayları açıkladı. Peki, 2022 BİLSEM yaz okulu başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...