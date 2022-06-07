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Haberler Galeri BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM yaz okulu başvuru ne zaman? BİLSEM'lerde verilecek yaz okulları için başvuru takvimi açıklandı. Okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara başvuru yapacak olan öğrenci ve velileri, başvuru takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında tüm detayları açıkladı. Peki, 2022 BİLSEM yaz okulu başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 12:20
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BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM yaz okulu başvuru nasıl yapılır? 2021-2022 BİLSEM yaz okulu takvimi belli oldu. Öğretmen başvuruları, öğrenci başvuruları ve kurs takvimi hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 BİLSEM yaz okulu ile ilgili detayları duyurdu. Peki, 2022 BİLSEM yaz okulu başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM YAZ OKULU ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 BİLSEM yaz okulu öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da alınacak. Öğrenciler en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek.

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BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM YAZ OKULU ÖĞRENCİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 BİLSEM yaz okulu öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

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BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

Kurslara; resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler ile genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencilerinden; 2 inci ve 12 nci sınıflar dâhil bu aralıkta öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.

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BİLSEM yaz okulu 2022 başvuru ne zaman, nasıl yapılır? MEB açıkladı: Günde 2 haftada 8 saat olacak! Toplam 4 hafta sürecek

BİLSEM YAZ OKULU KURSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM yaz okulu kursları 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrencinin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor.