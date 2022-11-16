16 Kasım 2022, Çarşamba
Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?
O ülkeler ile kimlikle seyahat süreci uygulamaya alınmak üzere... Kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması noktasında varılan anlaşma ardından teknik hazırlıkların sona ermesi ile beraber o ülkeye kimlikle seyahat başlayacak. Kimlikle seyahate dair ilgi çeken bir açıklama geldi. Peki vize istemeyen, sadece pasaport ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri? Pasaportsuz hangi ülkelere gidilir? Kimlikle gidilen ülkeler...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:36
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