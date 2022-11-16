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Haberler Galeri Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

O ülkeler ile kimlikle seyahat süreci uygulamaya alınmak üzere... Kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması noktasında varılan anlaşma ardından teknik hazırlıkların sona ermesi ile beraber o ülkeye kimlikle seyahat başlayacak. Kimlikle seyahate dair ilgi çeken bir açıklama geldi. Peki vize istemeyen, sadece pasaport ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri? Pasaportsuz hangi ülkelere gidilir? Kimlikle gidilen ülkeler...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 15:36
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Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

Kimlikle seyahat dönemine dair dikkat çeken bir açıklama yapıldı. O ülkelere kimlikle geçmek için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın uygulamaya konması ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere pasaportla gidilir? Kimlikle gidilen ülkeler... İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

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Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Kimlikle yurt dışına çıkmak isteyenler dikkat! Uyarı geldi! Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir?

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.