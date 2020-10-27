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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Faziletleri nelerdir? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Faziletleri nelerdir?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında "Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?" sorusu yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerekli açıklamalarda bulunuldu. İşte, Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Faziletleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 19:45
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın kutlanacak. Müslüman alemi için özel gün dualar ile idrak edilecek. Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu ne zaman tutulur, nasıl niyet edilir? Faziletleri nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:
1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.