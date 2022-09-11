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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu! Çanakkale'de bekletiliyor

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı. Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 10:34
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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan’ın hedefi oldu! Çanakkale’de bekletiliyor

Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı.

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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan’ın hedefi oldu! Çanakkale’de bekletiliyor

12 YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının, dün saat 13.27'de Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken taciz ateşi açtığı ticari geminin, İsrail ordusunun, 2010 yılında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Özgürlük Filosu"nun 6 gemisinden en büyüğü "Mavi Marmara" olduğu anlaşıldı

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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan’ın hedefi oldu! Çanakkale’de bekletiliyor

Yunanistan'ın saldırısı ile "Mavi Marmara", uluslararası sularda İsrail'in ardından ikinci kez hedef haline gelmiş oldu.

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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan’ın hedefi oldu! Çanakkale’de bekletiliyor

Eski adı Mavi Marmara olan "Anatolian", üzerinde ipotek ve haciz bulunduğu için geçen yılın kasım ayında açık arttırma sonucu bir şirkete satılmış, yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

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Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan’ın hedefi oldu! Çanakkale’de bekletiliyor

ÇANAKKALE'DE BEKLETİLİYOR

Bozcaada ilçesi açıklarında, uluslararası sularda Yunan unsurlarınca taciz ateşi açılan Ro-Ro gemisinde, gece boyu inceleme yapıldı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ DEMİRLEDİ / VİDEO