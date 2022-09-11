11 Eylül 2022, Pazar
Mavi Marmara 12 yıl sonra bu kez Yunanistan'ın hedefi oldu! Çanakkale'de bekletiliyor
Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin, Bozcaada açıklarında dün taciz ateşi açtığı "Anatolian" isimli geminin, önceki yıllarda yük gemisine dönüştürülen İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı "Mavi Marmara" olduğu ortaya çıktı. Yunan unsurlarının taciz ateşi açtığı gemi, Çanakkale Boğazı'nda bekletiliyor.
Giriş Tarihi: 11.09.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 10:34
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