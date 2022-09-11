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Haberler Galeri Ankara'da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP'li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Ankara'da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP'li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışması, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yolları adeta köstebek yuvasına dönen mahalleli isyan etti. Esnaf müşteri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen toz ve toprak yüzünden camları açamadığını aktardı.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 15:15
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Ankara’da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP’li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü mahallesinin 428. caddesinde aylardır bitmeyen yol çalışması vatandaşları isyan etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ankara’da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP’li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar bir türlü tamamlanamadı.

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Ankara’da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP’li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Ancak Türközü Mahallesi'ndeki köstebek yuvasına dönen yol bir türlü tamamlanmıyor.

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Ankara’da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP’li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Araçlarıyla bile mahalleye giremeyen bölge sakinleri ise bu durumu oldukça tepkili.

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Ankara’da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP’li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Esnaf müşterileri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar toz toprak yüzünden kapı pencere açamadıkları için bıktıklarını ifade ediyor.