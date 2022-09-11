Ankara'da yollar köstebek yuvasına döndü! CHP'li belediye 4 ayda bitiremedi: Vatandaş isyan etti

Ankara'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı altyapı çalışması, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yolları adeta köstebek yuvasına dönen mahalleli isyan etti. Esnaf müşteri gelmediği için kazançlarının düştüğünü belirtirken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen toz ve toprak yüzünden camları açamadığını aktardı.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 15:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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