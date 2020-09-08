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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı soruları ve sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Burs imkanından faydalanmak için sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 10:03
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