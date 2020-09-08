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Haberler Galeri Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı soruları ve sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirildi. Burs imkanından faydalanmak için sınava katılan öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 10:03
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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de uygulandı. İOKBS'ye katılan öğrenciler ile velileri sınav soruları ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 İOKBS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2020 İOKBS soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bursluluk sınavının soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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Bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.