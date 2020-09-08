Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5 Eylül'de uygulandı. İOKBS'ye katılan öğrenciler ile velileri sınav soruları ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. MEB tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, bursluluk sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2020 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...