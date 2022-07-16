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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022 bekçilik yazılı sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılacak olan binlerce aday, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. MEB iş birliğiyle gerçekleştirilecek yazılı sınava ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 17:02
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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bu yıl içerisinde 3.250 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu bekçi alımında yazılı sınav 17 Haziran Pazar günü yapılacak. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YAZILI SINAV UYGULAMASI

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacak.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.