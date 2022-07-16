16 Temmuz 2022, Cumartesi
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022 bekçilik yazılı sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılacak olan binlerce aday, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. MEB iş birliğiyle gerçekleştirilecek yazılı sınava ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 17:02
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