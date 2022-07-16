Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bu yıl içerisinde 3.250 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu bekçi alımında yazılı sınav 17 Haziran Pazar günü yapılacak. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 17 Haziran EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...