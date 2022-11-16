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Haberler Galeri Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunda 12 şehri sarı kodla uyardı. Karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. Perşembe günü için bir takım bölgelere şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji aynı zamanda İstanbul için de sarı kodlu uyarı verdi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu…

Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:20
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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

Meteoroloji'nin son hava durumu raporu verilerine göre bugün Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak etrafı, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney bölgeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul'da da 32 günlük hasret yarın bitiyor. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin raporu.

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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

PUS VE SİS BEKLENİYOR

Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2 , Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor.