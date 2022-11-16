16 Kasım 2022, Çarşamba
Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi! 12 ile sarı kodlu uyarı! İstanbul için saat ve gün verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporunda 12 şehri sarı kodla uyardı. Karla karışık yağmur ve kar yağışı da bekleniyor. Perşembe günü için bir takım bölgelere şiddetli fırtına uyarısı yapan Meteoroloji aynı zamanda İstanbul için de sarı kodlu uyarı verdi. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu…
Giriş Tarihi: 16.11.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 17:20
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