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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortakları zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Öte yandan bombalı teröriste evi kiralayan şüpheli gözaltına alındı. Terörist Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2022 08:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 17:35
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.