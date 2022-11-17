İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının failleri için hesap vakti! Terörist Ahlam Albashir için tutuklanma talebi

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23) ve gözaltına alınan diğer suç ortakları zırhlı araçlarla adliyeye sevk edildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Öte yandan bombalı teröriste evi kiralayan şüpheli gözaltına alındı. Terörist Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı.