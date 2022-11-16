İlk Evim, İlk İşyerim projesi kapsamında 81 il genelinde 250 bin sosyal konut inşaa edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesindeki 250 adet konut ise Ardahan'a yapılacak. Çıldır ilçesine 50, Göle ilçesine 100 ve Merkez ilçesine 100 olmak üzere toplam 250 adet Ardahan sosyal konut için kura çekimi yapılacak. Hak sahipliği belirleme kurası tarihi ve saati belli oldu. Peki, Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Ayrıntılar haberimizde...