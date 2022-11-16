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Haberler Galeri Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

Ardahan'ın Çıldır, Göle ve Merkez ilçelerine inşaa edilecek sosyal konut için geri sayım başlarken, hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. TOKİ konut kura takvimi ile bazı illerin kura tarihleri belli oldu. Ardahan TOKİ konut kurasının kasım ayında çekileceği duyurulmuştu. Peki, Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 16:53
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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

İlk Evim, İlk İşyerim projesi kapsamında 81 il genelinde 250 bin sosyal konut inşaa edilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesindeki 250 adet konut ise Ardahan'a yapılacak. Çıldır ilçesine 50, Göle ilçesine 100 ve Merkez ilçesine 100 olmak üzere toplam 250 adet Ardahan sosyal konut için kura çekimi yapılacak. Hak sahipliği belirleme kurası tarihi ve saati belli oldu. Peki, Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

ARDAHAN TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Ardahan sosyal konut kura ekimi 7 Kasım Perşembe günü saat 09.00'da başlayacak. Ardahan Kazım Karabekir Paşa Spor Salonu'nda yapılacak kura çekimi, TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek.

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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.