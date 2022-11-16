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Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
Ardahan'ın Çıldır, Göle ve Merkez ilçelerine inşaa edilecek sosyal konut için geri sayım başlarken, hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılacak. TOKİ konut kura takvimi ile bazı illerin kura tarihleri belli oldu. Ardahan TOKİ konut kurasının kasım ayında çekileceği duyurulmuştu. Peki, Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? İşte cevaplar...