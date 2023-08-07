Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.