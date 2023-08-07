07 Ağustos 2023, Pazartesi
Meteoroloji'den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek
Çöl sıcakları olarak adlandırılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, bir süredir 40 derecenin üstünde seyrediyordu. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş kavurucu sıcaklarla mücadele ederken meteorolojiden serinleten o haber geldi. Sıcak havanın haftanın ilk günlerinde de etkili olacağı ve sonrasında İstanbul'un yağışla buluşacağı müjdesi verildi. İşte il il hava durumu...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:08
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