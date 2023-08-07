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Meteoroloji'den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Çöl sıcakları olarak adlandırılan Eyyam-ı Bahur sıcakları, bir süredir 40 derecenin üstünde seyrediyordu. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş kavurucu sıcaklarla mücadele ederken meteorolojiden serinleten o haber geldi. Sıcak havanın haftanın ilk günlerinde de etkili olacağı ve sonrasında İstanbul'un yağışla buluşacağı müjdesi verildi. İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 16:08
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Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Bir süredir devam eden kavurucu sıcaklar yerini artık yağmura bırakıyor. Zaman zaman hissedilen sıcaklık 40 derecenin üstünü görmüştü. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da hissedilir derecede artacak.

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Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI!

Meteoroloji, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanlar için kritik uyarıda bulundu. Yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği duyuruldu.

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Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta başından itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

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Meteoroloji’den serinleten haber! Eyyam-ı Bahur sıcakları ülke genelinde etkisini kaybedecek

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcakların hafta ortasına kadar süreceğini belirten Özdemirci, "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde de birazcık düşüş gerçekleşecek, yer yer inecek ama ülkemizin diğer kesimlerinde normaller üzerinde seyredecek" dedi.