Emekliye sevindiren duyuru! Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...

Emekliye promosyon müjdesi! Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrası bankalar promosyon yarışına girmiş durumda. Bankaların 10 .000 TL'ye kadar çıkan promosyon fırsatları hala devam ediyor. Birçok banka, 5 bin liradan 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte, güncel Ağustos 2023 promosyon tutarları...