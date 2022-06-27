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Meteoroloji'den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul ve birçok kente sağanak yağış geliyor. 6 kent için kırmızı kod uyarısı yapılırken, 9 kente turuncu 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok kuvvetli yağış beklenen illerde ekipler teyakkuza geçti. Meteoroloji, sel, heyelan, ulaşımda aksamalar ve su baskınına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı. İşte 27 Haziran il il hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:42
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Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

27 Haziran Meteoroloji hava durumu raporu paylaşıldı. İstanbul, Ankara ve birçok il için son dakika uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek sel, su baskını, heyelan için tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Bazı illere kırmızı, turuncu ve sarı kodlu uyarının yapılmasının ardından il il hava durumu raporu araştırılmaya başlandı. İşte Meteoroloji güncel hava durumu...

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Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

6 İL İÇİN KIRMIZI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumunun çok tehlikeli olduğunu belirten kırmızı kodlu uyarı paylaştı. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise beklenilen kırmızı kodlu uyarıda büyük hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğu belirtiliyor. Kırmızı kodlu uyarının yapıldığı iller ise Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak olarak açıklandı.

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Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

9 İL İÇİN TURUNCU 8 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından 9 il için turuncu ve 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale için turuncu kod, Ankara, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ordu, Sivas ve Yalova için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

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Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

İSTANBUL VE ANKARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Ankara ve İstanbul'da da yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Yağışların etkisiyle Ege ve Akdeniz kıyıları hariç, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.