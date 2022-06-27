27 Haziran 2022, Pazartesi
Meteoroloji'den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul ve birçok kente sağanak yağış geliyor. 6 kent için kırmızı kod uyarısı yapılırken, 9 kente turuncu 8 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Çok kuvvetli yağış beklenen illerde ekipler teyakkuza geçti. Meteoroloji, sel, heyelan, ulaşımda aksamalar ve su baskınına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini açıkladı. İşte 27 Haziran il il hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:42
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