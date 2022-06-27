Meteoroloji’den kırmızı kodlu hava durumu uyarısı! 27 Haziran İstanbul ve birçok kente çok kuvvetli yağış geliyor! O saate dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.