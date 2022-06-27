Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışanların yakından takip ettiği Kabine Toplantısı'nın takvimi belli oldu. Memur ve emekli 2022 Temmuz zammının yanı sıra, asgari ücrete ara zam ve bayram tatili süresine ilişkin gelişmelerin görüşülmesi beklenen Kabine Toplantısı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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