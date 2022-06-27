27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışanların yakından takip ettiği Kabine Toplantısı'nın takvimi belli oldu. Memur ve emekli 2022 Temmuz zammının yanı sıra, asgari ücrete ara zam ve bayram tatili süresine ilişkin gelişmelerin görüşülmesi beklenen Kabine Toplantısı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:53
  • 1
  • 15
Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış yapılacağı ile bayram tatilinin kaç gün yapılacağına yönelik sorular yanıt bulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, 27 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları duyuracak.

  • 3
  • 15
Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

27 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ

Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;

  • 4
  • 15
Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi.

  • 5
  • 15
Kabine Toplantısı bugün mü? 27 Haziran Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'e geçen Akkol, Genel Başkan Atalay ile asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konuları görüştü. Atalay ve Akkol, karşılıklı olarak asgari ücret konusundaki görüş, tutum ve hassasiyetlerini dile getirdi.