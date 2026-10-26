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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek

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Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların saatler boyu süreceği belirtilirken, Muğla ve Aydın için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, il il hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında açıkladı.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 1

Türkiye, yeni haftaya kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarılarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ekim Pazartesi günü batı illerinde beklenen yağışlar nedeniyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da yağışların akşam saatlerinden itibaren başlaması, 27 Ekim Salı günü ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de hafta boyunca beklenen hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında paylaştı.

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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 2

MUĞLA VE AYDIN'A TURUNCU, 3 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasında Muğla ve Aydın turuncu kodla gösterildi. Antalya, Denizli ve İzmir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Turuncu kod, hava koşullarının tehlikeli olabileceğine işaret ederken sarı kod, meteorolojik olayların az tehlikeli olmakla birlikte dikkatli olunmasını gerektirdiğini belirtiyor.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 3

YAĞIŞLI SİSTEM BATI İLLERİNE YAKLAŞIYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise yağışlı sistemin özellikle güney ve batı illerinde etkili olacağını belirtti. Ülke genelinde henüz yaygın bir yağış görülmediğini, kuzey ve iç kesimlerde hafif sis bulunduğunu aktaran Tek, radar görüntülerinde batıdan yaklaşan yağışlı sistemin belirginleştiğini söyledi.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 4

Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın batısı ve İzmir'in güney ilçelerinde etkili olacağını belirten Tek, "Öğle ve öğleden sonraki saatlerde Muğla, Aydın, İzmir'in güney ilçeleri kuvvetli yağışların etkisinde" ifadelerini kullandı. Bölgede oluşan alçak basınç sisteminin giderek güçlendiğini aktaran Tek, yağışlı havanın Marmara'ya doğru da ilerleyeceğini kaydetti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 5

GÜNEY İLLERİNDE SU BASKINI RİSKİ

Kuvvetli sağanağın özellikle güney illerinde su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çeken Tek, yağış miktarlarının bazı bölgelerde 60-70 kilograma, yer yer 85 kilograma kadar ulaşabileceğini belirtti. Tek, "Bugün için özellikle öğle ve sonraki saatlerde buralar risk altında. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar da var" şeklinde konuştu. Yağışlı sistemin alçak basınç ve çevresindeki hava akımlarının etkisiyle güçlendiğini anlatan Tek, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde öğleden sonraki saatlerin önem taşıdığını ifade etti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 6

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da yağışların 26 Ekim Pazartesi akşamı ve gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağını belirten Tek, ilk saatlerde çok kuvvetli bir sağanak beklenmediğini söyledi. Tek, "İstanbul'daki yağış aslında bu gece saatlerinden itibaren başlıyor. Gece saatlerinden başlayacak ama gece saatleri çok kuvvetli yağış değil. İstanbul'daki esas yağış yarının öğle saatlerinde" dedi. Yağışlı sistemin Marmara'nın güneyinden ilerleyerek Bursa, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli üzerinden İstanbul'a yaklaşacağını aktaran Tek, salı günü sağanağın daha geniş bir alanda etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 7

SALI GÜNÜ SAĞANAK KUVVETLENECEK

Meteoroloji haritalarını değerlendiren Tek, İstanbul'da salı sabahından itibaren yağışların kuvvetleneceğini, özellikle saat 09.00 civarında yoğunluğun artacağını söyledi. Tek, "Yarın sabah saatlerinde özellikle saat 9'da yağışın yoğunluğu çok yüksek" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yağış miktarının bazı bölgelerde toplam 80-85 kilograma kadar ulaşabileceğini belirten Tek, önceki yağışlı sistemde görülen 280 kilograma varan miktarların ise mevcut tahminlerde yer almadığını aktardı.

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Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 8

SARIYER, BEYKOZ VE ŞİLE'DE YAĞIŞ ARTABİLİR

İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışların daha yoğun olabileceğini vurgulayan Tek, Karadeniz üzerinden gelecek hava akımlarının sağanağın şiddetini artırabileceğini söyledi. Geçen hafta Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yoğun yağışlar görüldüğünü hatırlatan Tek, aynı ilçelerde yağışların yeniden kuvvetlenmesinin beklendiğini belirtti. Marmara genelinde de yağışlı sistemin etkili olacağını anlatan Tek, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerine dikkat çekti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 9

YAĞIŞLI SİSTEM İSTANBUL'DA 12 SAAT ETKİLİ OLACAK

İstanbul'a yaklaşan yağışlı sistemin yaklaşık 12 saat boyunca etkili olacağını belirten Tek, "Yaklaşık 12 saat boyunca kalacak olan bir sistem var İstanbul'da" dedi. Önceki yağışlı sistemin yaklaşık 24 saat boyunca etkili olduğunu hatırlatan Tek, bu kez deniz suyu sıcaklıklarının daha düşük olmasının yağış miktarını sınırlayabileceğini söyledi.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 10

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının daha önce 20-21 derece civarında olduğunu, şu anda ise 17-18 dereceye gerilediğini belirten Tek, bu durumun buharlaşmayı azaltarak yağış miktarını etkileyebileceğini ifade etti. Tek, İstanbul'daki yağışlı sistemin salı akşamı ve gece saatlerinde giderek etkisini kaybetmesinin beklendiğini de aktardı.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 11

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yağışlarla birlikte rüzgarın da kuvvetleneceğini belirten Tek, İstanbul'da salı günü kuzeyli rüzgarların etkili olacağını söyledi. Rüzgar hızının zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşabileceğini aktaran Tek, yağışlı havayla birlikte fırtına beklentisinin de bulunduğunu bildirdi. Güney illerinde ise lodosun etkili olacağını belirten Tek, kuvvetli rüzgarın ardından yağışların geleceğini ifade etti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 12

AKDENİZ'DE PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Yağışların Marmara ve Ege ile sınırlı kalmayacağını vurgulayan Tek, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Özellikle Fethiye çevresi ve güney bölgelerde yağışların etkili olacağını belirten Tek, perşembe ve cuma günleri Akdeniz'de sağanağın daha da kuvvetlenebileceğini söyledi. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklarının 24-25 derece civarında olduğunu hatırlatan Tek, bu durumun kuvvetli yağış riskini artırdığını belirtti.

Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek 13

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?

Kar yağışı ihtimalini de değerlendiren Tek, mevcut tahminlerde kuvvetli bir kar yağışı beklentisinin bulunmadığını belirtti. Tek, "Kar yağışı beklentimiz hala şu an için çok kuvvetli değil" dedi. Yağışlı havanın özellikle batı ve güney bölgelerinde etkili olması beklenirken, sıcaklıkların da bir süre mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

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