Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışların saatler boyu süreceği belirtilirken, Muğla ve Aydın için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, il il hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında açıkladı.
Türkiye, yeni haftaya kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarılarıyla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ekim Pazartesi günü batı illerinde beklenen yağışlar nedeniyle 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da yağışların akşam saatlerinden itibaren başlaması, 27 Ekim Salı günü ise kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek de hafta boyunca beklenen hava durumu tahminlerini A Haber canlı yayınında paylaştı.
MUĞLA VE AYDIN'A TURUNCU, 3 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarı haritasında Muğla ve Aydın turuncu kodla gösterildi. Antalya, Denizli ve İzmir için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Turuncu kod, hava koşullarının tehlikeli olabileceğine işaret ederken sarı kod, meteorolojik olayların az tehlikeli olmakla birlikte dikkatli olunmasını gerektirdiğini belirtiyor.
YAĞIŞLI SİSTEM BATI İLLERİNE YAKLAŞIYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise yağışlı sistemin özellikle güney ve batı illerinde etkili olacağını belirtti. Ülke genelinde henüz yaygın bir yağış görülmediğini, kuzey ve iç kesimlerde hafif sis bulunduğunu aktaran Tek, radar görüntülerinde batıdan yaklaşan yağışlı sistemin belirginleştiğini söyledi.
Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın batısı ve İzmir'in güney ilçelerinde etkili olacağını belirten Tek, "Öğle ve öğleden sonraki saatlerde Muğla, Aydın, İzmir'in güney ilçeleri kuvvetli yağışların etkisinde" ifadelerini kullandı. Bölgede oluşan alçak basınç sisteminin giderek güçlendiğini aktaran Tek, yağışlı havanın Marmara'ya doğru da ilerleyeceğini kaydetti.
GÜNEY İLLERİNDE SU BASKINI RİSKİ
Kuvvetli sağanağın özellikle güney illerinde su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çeken Tek, yağış miktarlarının bazı bölgelerde 60-70 kilograma, yer yer 85 kilograma kadar ulaşabileceğini belirtti. Tek, "Bugün için özellikle öğle ve sonraki saatlerde buralar risk altında. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar da var" şeklinde konuştu. Yağışlı sistemin alçak basınç ve çevresindeki hava akımlarının etkisiyle güçlendiğini anlatan Tek, Muğla, Aydın ve İzmir'in güney ilçelerinde öğleden sonraki saatlerin önem taşıdığını ifade etti.