Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil çok sayıda kente kuvvetle geliyor: Saatler boyu sürecek

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İstanbul'da yağışların 26 Ekim Pazartesi akşamı ve gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağını belirten Tek, ilk saatlerde çok kuvvetli bir sağanak beklenmediğini söyledi. Tek, "İstanbul'daki yağış aslında bu gece saatlerinden itibaren başlıyor. Gece saatlerinden başlayacak ama gece saatleri çok kuvvetli yağış değil. İstanbul'daki esas yağış yarının öğle saatlerinde" dedi. Yağışlı sistemin Marmara'nın güneyinden ilerleyerek Bursa, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli üzerinden İstanbul'a yaklaşacağını aktaran Tek, salı günü sağanağın daha geniş bir alanda etkili olacağını belirtti.

SALI GÜNÜ SAĞANAK KUVVETLENECEK Meteoroloji haritalarını değerlendiren Tek, İstanbul'da salı sabahından itibaren yağışların kuvvetleneceğini, özellikle saat 09.00 civarında yoğunluğun artacağını söyledi. Tek, "Yarın sabah saatlerinde özellikle saat 9'da yağışın yoğunluğu çok yüksek" ifadelerini kullandı. İstanbul'da yağış miktarının bazı bölgelerde toplam 80-85 kilograma kadar ulaşabileceğini belirten Tek, önceki yağışlı sistemde görülen 280 kilograma varan miktarların ise mevcut tahminlerde yer almadığını aktardı. METEOROLOJİ'DEN EGE İÇİN SAĞANAK ALARMI! 5 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

SARIYER, BEYKOZ VE ŞİLE'DE YAĞIŞ ARTABİLİR İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağışların daha yoğun olabileceğini vurgulayan Tek, Karadeniz üzerinden gelecek hava akımlarının sağanağın şiddetini artırabileceğini söyledi. Geçen hafta Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yoğun yağışlar görüldüğünü hatırlatan Tek, aynı ilçelerde yağışların yeniden kuvvetlenmesinin beklendiğini belirtti. Marmara genelinde de yağışlı sistemin etkili olacağını anlatan Tek, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerine dikkat çekti.

YAĞIŞLI SİSTEM İSTANBUL'DA 12 SAAT ETKİLİ OLACAK İstanbul'a yaklaşan yağışlı sistemin yaklaşık 12 saat boyunca etkili olacağını belirten Tek, "Yaklaşık 12 saat boyunca kalacak olan bir sistem var İstanbul'da" dedi. Önceki yağışlı sistemin yaklaşık 24 saat boyunca etkili olduğunu hatırlatan Tek, bu kez deniz suyu sıcaklıklarının daha düşük olmasının yağış miktarını sınırlayabileceğini söyledi.