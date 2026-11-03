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İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un kentsel dönüşümü hızlanıyor. Vatandaşlar kamu desteklerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun koşullu finansman desteğine 34 bin 606 hak sahibi, 303 bin 170 bağımsız bölüm için başvuru yaptı. Kampanya bir yıl daha uzatılırken şartları sağlayanlara yüzde 0,69 faizle, 180 ay vadeli 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. Peki, başvuru şartları ve koşulları ne? İşte bilmeniz gerekenler.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 1

600 bini acil, 1,5 milyonu riskli konut bulunan İstanbul'un dönüşümü kamunun desteğiyle hızlandı. Ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen vatandaşlar, hükümetin sunduğu dönüşüm desteklerine yoğun talep gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' (İADŞP) kapsamında nisan ayında başlatılan uygun koşullu finansman desteğiyle ilgili 28 Ekim itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 34 bin 606'ya ulaştı.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 2

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 303 bin 170 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 3

3 MİLYON LİRALIK KREDİ FIRSATI

Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, proje çerçevesinde hak sahiplerine ilk yıl ödemesiz dönem, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Krediden yararlanabilmek için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hane gelirinin, kredi taksitinin en az yüzde 70'ini karşılaması şartı aranıyor. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için bu krediden yararlanabiliyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 4

EN FAZLA TALEP KARTAL'DAN

İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 10 ilçede toplam başvuru sayısı 17 bin 046 oldu. Bu başvurular 218 bin 221 bağımsız bölümü kapsadı. Söz konusu 10 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken başvuru sayısında Kadıköy ilk sırada yer aldı. Kadıköy'de 26 bin 819 bağımsız bölüm için 2.745 başvuru yapılırken Kartal'da 2.453 başvuru için sayı 41 bin 875'e ulaştı.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 5

Bağcılar'da 752 başvuru 26 bin 5, Küçükçekmece'de 1.840 başvuru 24 bin 452, Bakırköy'de 2.706 başvuru 21 bin 81, Bahçelievler'de 2.681 başvuru 21 bin 56, Üsküdar'da 1.525 başvuru 15 bin 829, Büyükçekmece'de 569 başvuru 15 bin 179, Ataşehir'de 720 başvuru 13 bin 787, Maltepe'de ise 1.055 başvuru 12 bin 138 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 6

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Kredi başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor.

1- İlk aşamada riskli yapı malikleri, Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme imzalıyor. Gerekli belgeler sisteme yükleniyor.

2- İkinci aşamada yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yapıyor. Projeye ilişkin bilgi ve belgeler sisteme yüklenerek onaya sunuluyor.

3- Son aşamada müteahhidin başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlıyor. Ardından protokol imzalanan banka şubesine gerekli belgelerle fiziki başvuru yapılıyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 7

KREDİ KOŞULLARI NELER?

Tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmamalı. Hane geliri, taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı. Ayrıca her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilecek. Ödemeler ise iş bitirme hızına göre etap etap müteahhit firmaya yapılacak.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 8

İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi için devreye alınan bir diğer destek olan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile hibe, uygun şartlarda kredi ve taşınma desteği sunuluyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 9

Kampanya yıl sonunda sona erecekken vatandaşa 31 Aralık 2027'ye kadar fırsat verildi. Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 10

Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar, evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sunuluyor.

İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar 11

Kredi taksit ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmazken sonraki yıllarda TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.

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