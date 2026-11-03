İstanbul'da evini yenilemek isteyene 3 milyon TL fırsatı! En fazla başvuru bu ilçeden: İşte şartlar

İstanbul'un kentsel dönüşümü hızlanıyor. Vatandaşlar kamu desteklerine yoğun ilgi gösteriyor. Uygun koşullu finansman desteğine 34 bin 606 hak sahibi, 303 bin 170 bağımsız bölüm için başvuru yaptı. Kampanya bir yıl daha uzatılırken şartları sağlayanlara yüzde 0,69 faizle, 180 ay vadeli 3 milyon liraya kadar finansman sağlanıyor. Peki, başvuru şartları ve koşulları ne? İşte bilmeniz gerekenler.

600 bini acil, 1,5 milyonu riskli konut bulunan İstanbul'un dönüşümü kamunun desteğiyle hızlandı. Ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen vatandaşlar, hükümetin sunduğu dönüşüm desteklerine yoğun talep gösteriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' (İADŞP) kapsamında nisan ayında başlatılan uygun koşullu finansman desteğiyle ilgili 28 Ekim itibarıyla görüşülen hak sahibi sayısı 34 bin 606'ya ulaştı.

Bu görüşmeler sonucunda riskli yapıların dönüşümü için 303 bin 170 bağımsız bölüm için ön başvuru alındı. Değerlendirme sürecinde bulunan ön başvurular, uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesinleştirilecek. Bu nedenle 303 bin 170 bağımsız bölüme ilişkin rakam, kesinleşmiş kredi veya dönüşüm sayısını değil, proje kapsamında alınan ön başvuruları ifade ediyor.

3 MİLYON LİRALIK KREDİ FIRSATI Sabah Gazetesi'nden Seda Tabak'ın haberine göre, proje çerçevesinde hak sahiplerine ilk yıl ödemesiz dönem, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL'ye kadar finansman imkânı sunuluyor. Krediden yararlanabilmek için tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmaması gerekiyor. Ayrıca hane gelirinin, kredi taksitinin en az yüzde 70'ini karşılaması şartı aranıyor. Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için bu krediden yararlanabiliyor.

EN FAZLA TALEP KARTAL'DAN İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 10 ilçede toplam başvuru sayısı 17 bin 046 oldu. Bu başvurular 218 bin 221 bağımsız bölümü kapsadı. Söz konusu 10 ilçede bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken başvuru sayısında Kadıköy ilk sırada yer aldı. Kadıköy'de 26 bin 819 bağımsız bölüm için 2.745 başvuru yapılırken Kartal'da 2.453 başvuru için sayı 41 bin 875'e ulaştı.