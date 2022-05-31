31 Mayıs 2022, Salı
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklamasında bulundu. Oktay, burada yaptığı açıklamarında "Türk tarafı, Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan bir vizyon ortaya koymuştur. Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir" dedi.
Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:25
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