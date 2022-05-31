31 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklamasında bulundu. Oktay, burada yaptığı açıklamarında "Türk tarafı, Ada'daki iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan bir vizyon ortaya koymuştur. Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir" dedi.

Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:25
  • 1
  • 15
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, ikili ve kurullar arası müzakerelerin akabinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklamasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin ele alındığını belirterek, bölgede ve dünyada yaşanan dönüşümler ile küresel ekonomide devam eden artçı sarsıntılar ve oluşan fırsatların birlikte değerlendirildiğini aktardı.

  • 3
  • 15
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

Kuzey Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türkü odaklı bir perspektifle yapılması gereken reformların ve yapısal revizelerin masaya yatırıldığını ifade eden Oktay, KKTC'nin istikrar içinde kalkınarak, tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesine öncelik verdiklerini söyledi.

  • 4
  • 15
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

"BÜYÜK HEDEFLERİN KONUŞULDUĞU KUZEY KIBRIS İSTİYORUZ"

Herkesin, değer üreten ve kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisi istediğinin altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

  • 5
  • 15
Fuat Oktay’dan sert yanıt: Kıbrıs Rum Yönetimi provokatif faaliyetlerinin cevapsız kalmayacağını bilmelidir

"Hepimiz, yarının kısa vadeli planlarının değil, orta ve uzun vadeli büyük hedeflerin konuşulduğu, sürdürülebilir yapıda bir Kuzey Kıbrıs istiyoruz. Tıkanan, kilitlenen, çözüm üretmekten uzak karar alma mekanizmaları yerine, esnek ve dinamik bir KKTC vizyonunda hemfikiriz. Hepsinden önemlisi, tüm sorunların üstesinden gelebilecek kudrette, kendi kaderini kendisi tayin etmeye muktedir bir KKTC'nin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda 2001 yılından bu yana ülkemizden KKTC'ye yapılan ekonomik ve mali yardımlar, ortak bir çalışmanın ürünü olan ikili anlaşmalarla düzenlenmektedir."