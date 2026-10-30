AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor

Milyonlarca vatandaşın ve üreticinin merakla beklediği Hal Yasası için AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Dört bakanlığın ortaklaşa hazırladığı ve AK Parti Meclis Grubu'na iletilen 9 maddelik taslakla hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor. Tarladan sofraya uzanan zincirde fırsatçılığın önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemede, fiyat manipülasyonu yapanlara idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası da öngörülüyor.

4 BAKANLIK ÇALIŞMAYI TAMAMLADI: 9 MADDELİK TASLAK MECLİSTE Geçmiş yasama dönemlerinde gündeme gelmesine rağmen yasalaşamayan Hal Yasası için yeniden çalışma başlatıldı. HAL YASASI İÇİN MECLİS'TE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan taslak, AK Parti Meclis Grubu'na sunuldu. Sürecin hızlandırılması amacıyla hazırlanan 9 maddelik taslak üzerinde çalışmalar sürüyor.

KOMİSYONCULAR ARADAN ÇIKIYOR: TARLADAN SOFRAYA DİJİTAL İZLEME Taslakla, tarladan sofraya uzanan sürecin sıkı şekilde denetlenmesi hedefleniyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin yetkilerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Kooperatif sayısının artırılmasının da hedeflendiği düzenlemeyle piyasadaki haksız fiyat artışlarının önlenmesi amaçlanıyor. Ürünlerin tarladan çıktığı andan nihai satış noktasına ulaşana kadar takip edilmesiyle kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılması da planlanıyor.