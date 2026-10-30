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AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca vatandaşın ve üreticinin merakla beklediği Hal Yasası için AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı. Dört bakanlığın ortaklaşa hazırladığı ve AK Parti Meclis Grubu'na iletilen 9 maddelik taslakla hem üreticinin hem de tüketicinin korunması hedefleniyor. Tarladan sofraya uzanan zincirde fırsatçılığın önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemede, fiyat manipülasyonu yapanlara idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası da öngörülüyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 1

4 BAKANLIK ÇALIŞMAYI TAMAMLADI: 9 MADDELİK TASLAK MECLİSTE

Geçmiş yasama dönemlerinde gündeme gelmesine rağmen yasalaşamayan Hal Yasası için yeniden çalışma başlatıldı.

HAL YASASI İÇİN MECLİS'TE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan taslak, AK Parti Meclis Grubu'na sunuldu. Sürecin hızlandırılması amacıyla hazırlanan 9 maddelik taslak üzerinde çalışmalar sürüyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 3

KOMİSYONCULAR ARADAN ÇIKIYOR: TARLADAN SOFRAYA DİJİTAL İZLEME

Taslakla, tarladan sofraya uzanan sürecin sıkı şekilde denetlenmesi hedefleniyor. Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin yetkilerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 4

Kooperatif sayısının artırılmasının da hedeflendiği düzenlemeyle piyasadaki haksız fiyat artışlarının önlenmesi amaçlanıyor. Ürünlerin tarladan çıktığı andan nihai satış noktasına ulaşana kadar takip edilmesiyle kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılması da planlanıyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 5

YERLİ ÜRÜN SATAN MARKETLERE VERGİ TEŞVİKİ

Taslakta, üreticiyi doğrudan tüketiciyle buluşturacak düzenlemeler de öne çıkıyor. Çiftçilerin ürünlerini doğrudan marketlere ve perakende satış noktalarına satmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Yerli ürünleri raflarında bulunduran marketlere yönelik özel vergi teşviklerinin uygulanması da değerlendiriliyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 6

ÜRÜNÜNÜ ÇÖPE DÖKEN FIRSATÇIYA HAPİS CEZASI

Piyasa fiyatlarını yapay biçimde yükseltmek amacıyla ürünleri piyasadan çeken veya çöpe dökenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması planlanıyor.

AK Parti Hal Yasası için düğmeye bastı: 9 maddelik düzenlemede hapis cezası öngörülüyor 7

Fiyatları manipüle etmek için tonlarca ürünü heba edenlere uygulanacak cezaların ciddi oranda artırılması öngörülüyor. Taslakta, yasaya aykırı davrananlara ağır idari para cezalarının yanı sıra hapis cezası verilmesi de öngörülen kritik yaptırımlar arasında yer alıyor.

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