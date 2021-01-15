Gözler MSB'de! Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bedelli askerlik için araştırmalar hız kazandı. Celp ve sevk tarihlerini merak eden vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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