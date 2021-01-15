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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler MSB'de! Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler MSB'de! Bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte bedelli askerlik için araştırmalar hız kazandı. Celp ve sevk tarihlerini merak eden vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.01.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 11:46
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 yılının son bedelli askerlik başvuruları tamamlandı. 2020 yılında geçerli 37.070 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini yatırarak başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. 31 Aralık'ta sona eren başvuruların üzerinden iki hafta geçti. Peki, bedelli askerlik sonuçları açıklandı mı? ASAL MSB bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB ASAL tarafından bedelli askerlik sonuçları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
Adaylar sonuçlarına e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
Bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde
"Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti. BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.