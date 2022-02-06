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Meteoroloji son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde duyurular yapılmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey ve Doğu Bölgelerde çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji'nin İstanbul ile ilgili tahminleri araştırılıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 16:21
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Meteoroloji son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat’ta İstanbul’a kar geri gelecek mi?

Meteoroloji son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul'da kar yağışının yeniden olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında Meteoroloji'den yapılan açıklamalara kilitlendi. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşam olumsuz etkilenmişti. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat’ta İstanbul’a kar geri gelecek mi?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul'da yakın bir zamanda kar yağışı görülmüyor. Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'un 5 günlük hava durumu raporunda pazartesi yağmurlu, salı kuvvetli yağmurlu, çarşamba ve perşembe çok bulutlu, cuma günü ise az bulutlu hava hakim olacak.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat’ta İstanbul’a kar geri gelecek mi?

İSATNBUL 7-11 ŞUBAT HAVA DURUMU

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Meteoroloji son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat’ta İstanbul’a kar geri gelecek mi?

KAR GERİ GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir."

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Meteoroloji son dakika: İstanbul’a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat’ta İstanbul’a kar geri gelecek mi?

BAZI BÖLGELERDE SICAKLIKLAR ARTIYOR

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.