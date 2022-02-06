Meteoroloji son dakika: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde duyurular yapılmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey ve Doğu Bölgelerde çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji'nin İstanbul ile ilgili tahminleri araştırılıyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2022 Şubat'ta İstanbul'a kar geri gelecek mi? İşte haberin detayları...