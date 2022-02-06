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Haberler Galeri Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili sona erdi. MEB'in takvimine göre okulların 7 Şubat'ta açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 7 Şubat'ta açılıp açılmayacağına, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış devam ederken, günlük vaka sayıları 100 bin bandında devam ediyor. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 17:25
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Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Yarın okul var mı, açılacak mı? Milyonlarca öğrenci için fırsat olan ve 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sona erdi. Yarın okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler ve velileri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyordu. Bakan Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

7 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Bakan Özer, ikinci dönem 81 il genelinde yüz yüze eğitimin devam edeceğini açıkladı. Buna göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

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Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

MEB'DEN LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İSTİHDAM GARANTİLİ YENİ EĞİTİM PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla lise ve üniversite mezunlarına yönelik yürüteceği istihdam garantili yeni mesleki eğitim programının detaylarını anlattı.

Lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanların, istemeleri durumunda, istihdam garantili şekilde mesleki eğitim tamamlama programlarından yararlanmasını sağlamanın bu merkezlerin hedeflerinden olduğunu belirten Özer, şu bilgileri verdi: