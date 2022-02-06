Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili sona erdi. MEB'in takvimine göre okulların 7 Şubat'ta açılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 7 Şubat'ta açılıp açılmayacağına, yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış devam ederken, günlük vaka sayıları 100 bin bandında devam ediyor. Peki, yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte cevaplar...