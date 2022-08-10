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Haberler Galeri Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

10 Ağustos hava durumu raporu son dakika yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı. İşte Meteoroloji 10 Ağustos Çarşamba hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:50
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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

İstanbul ve 9 il için son dakika sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan uyarıda, sağanak yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi. Yaz yağmurlarının etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığı bugün en düşük 24, en yükske 32 derece seyredecek. İşte Meteoroloji 10 Ağustos Çarşamba hava durumu uyarıları...

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

10 AĞUSTOS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

İSTANBUL VE 9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Afyonkarahisar, Ankara, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kütahya, Tekirdağ ve Uşak illerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

İSTANBUL'UN BATISINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu

İÇ EGE İLE GÖLLER YÖRESİNDE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güneyi), Göller Yöresinde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.