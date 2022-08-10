10 Ağustos 2022, Çarşamba
Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu
10 Ağustos hava durumu raporu son dakika yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 9 il için sarı kodlu uyarı geldi. Gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği açıklandı. İşte Meteoroloji 10 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:50
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