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Haberler Galeri KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değiştirme nasıl yapılır? 2022 KPSS Lisans sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için sınav merkezi tercihlerinin güncellenebileceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sınav merkezi tercihinde son günün tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:52
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KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? Lisans KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarının iptal edilmesi, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarının da ertelenmesi sonrası yeni gelişme yaşandı. Söz konusu sınavların yeni tarihi belirlenirken, ÖSYM tarafından Lisans KPSS için sınav merkezi tercihlerinin güncellenebileceği duyuruldu. Peki, KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS SINAV MERKEZİ DEĞİŞTİRME SON GÜN NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Sınavına başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

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KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

İşte 2022 ÖSYM yeni sınav takvimi:

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri: 18 Eylül

2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi: 24-25 Eylül

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 2 Ekim

2022 KPSS Ön Lisans sınavı: 9 Ekim

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KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60): 120 soru 130 dakika
Eğitim Bilimleri: 80 soru 100 dakika
İşletme: 40 soru 50 dakika
Muhasebe: 40 soru 50 dakika
İstatistik: 40 soru 60 dakika
Hukuk: 40 soru 50 dakika
Kamu Yönetimi: 40 soru 50 dakika
İktisat: 40 soru 50 dakika
Maliye: 40 soru 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 40 soru 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 40 soru 50 dakika

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KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
• İlköğretim Matematik
• Fen Bilimleri
• Matematik (Lise)
• Fizik
• Kimya/Kimya Teknolojisi (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika