KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS sınav merkezi değiştirme nasıl yapılır? 2022 KPSS Lisans sınavları için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumları için sınav merkezi tercihlerinin güncellenebileceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sınav merkezi tercihinde son günün tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...