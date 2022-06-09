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Haberler Galeri Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

Yağışlar ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve 25 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz sağanaklarının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, Meteoroloji hava durumu raporunu yakından takip ediyor. Meteoroloji'den sağanak uyarısı gelirken, yağışların biteceği tarih de duyuruldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 9 Haziran hava durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 13:09
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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

Son dakika haberi... İstanbul ve 25 il için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman? Yağışlar ne zaman biter? İşte 9 Haziran hava durumu...

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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

İSTANBUL VE 25 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporune agöre, yurdun birçok bölgesinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre;

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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

Bugün yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

YAZ SAĞANAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan (9- 15 Haziran 2022) son haftalık hava durumu raporuna göre, yaz sağanakları yaklaşık 1 hafta daha devam edecek.

Özellikle başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki beş gün şiddetli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkların da hafta boyunca mevsim normallerinde seyredeceğini belirtiliyor.

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Meteoroloji son dakika duyurdu! İstanbul ve 25 il için sağanak uyarısı! Sağanak yağış ne zaman bitecek? 9 Haziran hava durumu...

9 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.