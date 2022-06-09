09 Haziran 2022, Perşembe
İzmir'de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina'ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı
Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 09.06.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 12:42
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