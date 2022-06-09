İzmir'de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina'ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.