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İzmir'de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina'ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından 'Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününün gündüz safhası başladı. Seçkin gözlemci gününün ilk kısmı, gece faaliyetlerinin yapıldığı bölümle tamamlandı. Tatbikata Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katıldı. Tatbikatta hedefler tam isabetle vuruldu. Tatbikatla ne mesaj veriliyor? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 12:42
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İzmir’de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina’ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın ikinci günü, gündüz safhasıyla saat 08.50'de; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemcilerin katılımıyla başladı. Tatbikatın saat 11.00'den sonraki bölümüne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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İzmir’de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina’ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Deniz top ateş desteğiyle kara bombardımanı yapılmasıyla başlayan tatbikatta, amfibi harekatını destekler nitelikteki topçu ve havan atışları yapıldı ardından Sikorsky tipi helikopter obüsü, CH-47 helikopteri ise mühimmat konteynerini hedeflenen bölgeye taşıdı.

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İzmir’de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina’ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Senaryo kapsamında yaralanan personel, helikopter ile seyyar sahra hastanesine tahliye edildi ve ardından amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı. Amfibi harekat kapsamında makineli tüfek ve RPG 7 R/A atışları yapıldı.

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İzmir’de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina’ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Yine amfibi hedef sahasındaki düşman denizaltısı, Sikorsky helikopterlerin daldırdığı sonar ile tespit edilerek, talim torpidosu atışı yapıldı ve denizaltı yüzeye çıkarıldı.

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İzmir’de nefes kesen Efes-2022 Tatbikatı: Atina’ya net mesaj! Başkan Erdoğan da katıldı

Bu sırada amfibi harekatını desteklemek için belirlenen hedeflere topçu atışları yapıldı. Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, hava muharebe devriyesi görevini gerçekleştirdi.