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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu
İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Dün etkili olan kar yağışının salı gününe kadar devam edeceği bildirildi. Bugün başlayacak kar yağışı için saat verildi. İstanbullular büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyor. Peki, 16 Ocak Cumartesi İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu açıklaması...
Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:31
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