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Haberler Galeri Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul kar yağışı için son dakika açıklaması geldi. Dün etkili olan kar yağışının salı gününe kadar devam edeceği bildirildi. Bugün başlayacak kar yağışı için saat verildi. İstanbullular büyük bir heyecanla kar yağışını bekliyor. Peki, 16 Ocak Cumartesi İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu açıklaması...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 10:31
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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar saat kaçta yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 5 günlük hava durumu raporu ile birlikte, İstanbul'da beklenen kar yağışı için saat verildi. Meteoroloji tarafından sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? İşte 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu...

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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

İSTANBUL'A KAR SAAT KAÇTA YAĞACAK?

İstanbul'da 16 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de yağmurlu hava etkili olacak. Yağışlı hava saat 15.00'te karla karışık yağmur olarak görülecek. Merakla beklenen kar yağışı ise saat 18.00'de başlayacak. 16 Ocak'ta başlayacak kar yağışı pazar ve pazartesi günleri de etkisini sürdürecek. 19 Ocak Salı günü ise çok bulutlu hava etkili olacak.

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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

İŞTE İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KAR UYARISI

Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde bugün kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır haricinde yurt genelinde yağış tahmin ediliyor.

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Kar yağışı için saat verildi: İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? 16 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.