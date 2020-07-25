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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?
Okullar 2020 ne zaman açılacak? sorusunun cevabı milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Korona virüsün etkisini göstermesiyle 3 ay boyunca uzaktan eğitim gören öğrenciler 2020-2021 MEB takvimini araştırmaya başladı. Peki, Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:40
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