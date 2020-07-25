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Haberler Galeri Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

Okullar 2020 ne zaman açılacak? sorusunun cevabı milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. Korona virüsün etkisini göstermesiyle 3 ay boyunca uzaktan eğitim gören öğrenciler 2020-2021 MEB takvimini araştırmaya başladı. Peki, Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:40
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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 MEB takvimi ise veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Korona virüs döneminde eğitim-öğretimi uzaktan olarak evlerinde tamamlayan öğrenciler, okulların açılıp açılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

OKULLAR 2020 NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir canlı yayında, okulları 31 Ağustos'ta açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

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Dört gözle karar bekleniyor! Okullar 2020 ne zaman açılacak? Okullar erken mi açılacak?

BİRİNCİ DÖNEM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 22 Ocak 2021 Cuma günü birinci dönem sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü bitecek.