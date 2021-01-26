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Haberler Galeri Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

Son dakika haberi... İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu paylaşıldı. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. İstanbul için ise kar yağışı uyarısı geldi. Peki, İstabul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:22
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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da etkili olan kar yağışı yeniden görülecek. Meteoroloji'nin tahmin haritasında, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Peki, İstabul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sağanak yağışlı hava etkili olacak. 27 Ocak Çarşamba ve 28 Ocak Perşembe günleri karla karışık yağmur görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise yağmuru hava etkili olacak.

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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

İŞTE İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

26 OCAK HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.