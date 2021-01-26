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Meteoroloji peş peşe uyardı! İstabul'a kar ne zaman yağacak? Kapıya dayandı... 26 Ocak İstanbul hava durumu
Son dakika haberi... İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu paylaşıldı. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. İstanbul için ise kar yağışı uyarısı geldi. Peki, İstabul'a kar ne zaman yağacak? İşte İstanbul hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:22Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:22