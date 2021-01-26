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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri EGM son dakika: Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman? EGM son dakika: Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman? Son dakika... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. EGM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:51
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nden yapılan son dakika açıklaması ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden bek��i adayları, şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Ocak'ta gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden açıklanacak. Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilecek.
SORU VE CEVAPLAR AÇIKLANDI
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.