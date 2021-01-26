EGM son dakika: Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman?

Son dakika... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem kapsamında gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. EGM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik sözlü mülakat ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.01.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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