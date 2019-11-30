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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

Af beklentileri sürerken, AK Parti'den ve muhalefetten açıklamalar geliyor. Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ikinci yargı paketi ve af beklentileri ile ilgili soruları yanıtladı. Herhangi bir af çalışması olmadığını belirten Bostancı, "Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir." dedi. Daha önce de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül af ile ilgili soruya, "Yargı paketinde yer almıyor. Siyasetin konusudur" şeklinde yanıt vermişti. Buna rağmen af tartışmaları gündemden düşmüyor. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler ve Naci Bostancı'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:24
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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

Af yasası birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. AKP milletvekilleri, TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'te yapılan toplantıda, 2020 yılı bütçe görüşmelerinin ardından yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'İkinci Yargı Paketi'ne hangi düzenlemelerin gireceği gözden geçirildi. İşte af yasasında son durum…

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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

BOSTANCI: GÜNDEMİMİZDE AF YOK

Kanal 7'de bir programa katılan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı af beklentisinin doğru olmadığını söyledi. MHP'nin teklifinin de af ile ilgili olmadığını belirten Naci Bostancı, "Af veya affı çağrıştıracak konular gündemimizde yok" ifadelerini kullandı. Bostancı'nın açıklamaları şöyle:

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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

"Bütün dünyada çok uzun tarihi tecrübeler vardır, sınama yanılma yolları ile. Çeşitli tecrübeler yaşanmıştır. Bizim de ceza hukuku konusunda birçok tecrübelerden geçtikten sonra bugünkü şekli aldı. O çerçevede şekillenmiş bir durum var.

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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

Biz bu infaz meselesini çok konuşma değil neyse taslağımız onu Meclis'te paylaşarak mutabakat da yapmak isteriz. Bazı meseleleri konuşmak, çok da doğru değildir.

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Af ne zaman çıkacak son dakika haberi var mı? Af ve ceza yasası Meclis'e geldi mi?

Hiçbir biçimde af anlamına gelebilecek, affı çağrıştıracak herhangi bir şey bizim gündemimizde yok. Af deyince tabi insanlar başka türlü beklentilere giriyorlar. Veya siyasi olarak deniyor ki 'MHP'nin af teklifi var'. Hayır, MHP'nin teklifi de bir af teklifi değildir.