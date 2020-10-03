HaberlerGalerimeslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...
meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...
5 Ekim itibarıyla meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimlerine başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Meslek lisesi yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte 9., 10., 11. ve 12. sınıf çerçeve öğretim programları...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:17Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:24