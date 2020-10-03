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Haberler Galeri meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

5 Ekim itibarıyla meslek liselerinde yüz yüze eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitimlerine başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Meslek lisesi yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte 9., 10., 11. ve 12. sınıf çerçeve öğretim programları...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:24
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meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

Meslek liselerinde yüz yüze eğitim nasıl olacak? 2020-201 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim uygulamaları anasınıfı ve 1. sınıf için başlamıştı. 5 Ekim itibarıyla Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Spor Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerinde yüz yüze eğitim başlayacak. MEB tarafından meslek.eba.gov.tr internet adresinde detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, meslek lisesi yüz yüze eğitim nasıl olacak? İşte 9., 10., 11. ve 12. sınıf çerçeve öğretim programları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

MESLEK LİSESİ YÜZ YÜZ EĞİTİM DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitime başlayacak meslek liseleri için meslek.eba.gov.tr internet adresi üzerinden detaylar açıklandı.

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meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

Buna göre;

1. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

2. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 9. Sınıflarındaki Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışında kalan diğer meslek dersleri meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan "Çerçeve Öğretim Programları" içinde yer alan haftalık ders çizelgesindeki süresi kadar yüz yüze yapılacaktır.

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meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

3. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin 10., 11. ve 12. Sınıflarında meslek.eba.gov.tr adresinde yayınlanan ders bilgi formlarındaki kazanımlara ait Başarım Ölçütlerinin "Bilgi" kısımları EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile "Beceri" kısımları ise yüz yüze verilecektir. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.

4. Mesleki Eğitim Merkezlerinin tüm sınıf seviyelerinde; işletmelerde mesleki eğitim dersi dışında kalan tüm meslek dersleri EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

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meslek.eba.gov.tr: Meslek lisesi 9., 10., 11. ve 12. sınıf yüz yüze eğitim nasıl olacak? Çerçeve öğretim programları...

5. Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin tüm sınıf seviyelerinde teorik dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile uygulamalı dersler ise yüz yüze verilecektir.

6. Tüm okul türlerindeki seçmeli dersler EBA Platformları ve canlı ders uygulamaları ile verilecektir.

7. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacaktır.