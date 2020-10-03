Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kamu personeli olabilmek için KPSS oturumlarına katılan adaylar aldıkları puanlara göre yayımlanan ilanlara tercihlerini gerçekleştiriyor. ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. 2 Ekim'de başlayan tercihler 7 Ekim'de sona erecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı...