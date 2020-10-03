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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. Tercih başvuruları ÖSYM aracılığıyla alınıyor. Büro personeli, avukat ve mühendis gibi kadrolara yapılacak personel alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:10
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

Kamu personeli olabilmek için KPSS oturumlarına katılan adaylar aldıkları puanlara göre yayımlanan ilanlara tercihlerini gerçekleştiriyor. ÖSYM tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. 2 Ekim'de başlayan tercihler 7 Ekim'de sona erecek. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

KPSS 2020/12 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 02-07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, KPSS-2020/12 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2020/12 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

TABLO-1. Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı

TABLO-2. Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Pozisyonlar