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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ilanı! ÖSYM KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı
KPSS 2020/12 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirmeler için adaylardan tercihler alınmaya başlandı. Tercih başvuruları ÖSYM aracılığıyla alınıyor. Büro personeli, avukat ve mühendis gibi kadrolara yapılacak personel alımının detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte KPSS 2020/12 başvuru şartları ve kadro dağılımı...
Giriş Tarihi: 03.10.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 11:10
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